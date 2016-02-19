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الداخلية: جميع أقسام الشرطة بالقاهرة تعمل بشكل طبيعى ولم يتم غلقها

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الداخلية: جميع أقسام الشرطة بالقاهرة تعمل بشكل طبيعى ولم يتم غلقها الداخلية: جميع أقسام الشرطة بالقاهرة تعمل بشكل طبيعى ولم يتم غلقها
أفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن جميع أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة تعمل بشكل طبيعى، ولا صحة لما تردد من شائعات حول إغلاق بعض أقسام الشرطة على خلفية حادث قتل أمين شرطة لسائق بالدرب الأحمر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على أمين الشرطة المتهم بواقعة قتل السائق، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى.م.ع" أمين أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.


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