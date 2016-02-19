المنظمة العالمية لحقوق الإنسان: تيمور السبكى تجاوز حدود الأدب

قال الإعلامى شاهر نور الدين سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان بواشنطن رداً على إهانة تيمور السبكى لسيدات الصعيد، إن تيمور تجاوز كل حدود الأدب واللياقه فى حديثه عن نساء الصعيد، مضيفاً أنه "رجل بلا شرف ولا عرض فكيف تلومون عليه؟".

وأضاف نور الين خلال لقائه بمجموعه من الشباب بالمنيا أن الحديث عن نساء مصر جميعاً يجب أن يحمل كل التقدير والاحترام لأن المرأة المصرية تساوى مليون رجل، مشيراً إلى ان دور المرأة المصرية فى النهوض بالوطن لا يقل أهمية بل عن دور الرجل وليس فى العصر الحديث فقط وإنما على مدار التاريخ.

وأوضح شاهر أن مواقف تيمور السبكى تدل على أنه لا يدرك معنى من يتحدث عنهم، مطالباً الشباب أن يثقفوا بأنفسهم.

تفاصيل التحقيقات مع تيمور السبكى فى "سب وقذف سيدات مصر".. النيابة وجهت له اتهامات "نشر أخبار كاذبة" و"الإضرار بالصالح العام" وتحبسه 4 أيام.. المتهم: لم أقصد الإساءة وتحصلت على المعلومات من "فيس بوك"