المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم أنشطة مكثفة خلال الأسبوع القادم

ينظم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات العديد من الأنشطة الإعلامية المكثفة خلال الأسبوع القادم.

وقالت عواطف أندراوس مدير عام المجمع الإعلامى، إن البرنامج سوف يبدأ بلقاء تدريبى على مدى يومى الأحد والاثنين القادم بالتعاون مع السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية حول الإصلاح الإدارى فى المصالح الحكومية ورفع كفاءة العاملين، وذلك بمجلس مدينة الإسماعيلية، وسوف يتم تناول المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة فى نفس اللقاء.

وأكدت على أن اللقاء الثانى سوف يتم تنظيمه بقرية سرابيوم الثلاثاء القادم وحول طرق الوقاية من أضرار التدخين واللقاء الثالث بمدرسة السلام التجريبية المشتركة صباح الأربعاء بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالإسماعيلية .

يشارك المستشفى التعليمى للأورام بالإسماعيلية "حملة نواره للكشف المبكر على سرطان الثدى" مع المجمع الإعلامى يوم الخميس حيث يتم تنظيم لقاء موسع بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع للتعريف بالحملة والتى تبدأ فعاليتها أول مارس وحتى السابع من مارس بمستشفى الأورام بالإسماعيلية.