النيابة تأمر بتشريح جثة سائق قتل على يد أمين شرطة بالدرب الأحمر

كلف المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، فريقا من النيابة بالتحقيق فى واقعة مقتل سائق على يد أمين شرطة، وانتقل عضو من النيابة العامة لمناظرة جثة القتيل بمستشفى أحمد ماهر، وندب الطب الشرعى لتشريحها وإعداد تقرير بسبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.. وانتقل فريق من نيابة الحوادث لمقر مديرية أمن القاهرة لسؤال شهود العيان فى الواقعة، ومعاينة مكان الحادث.

وفى السياق ذاته انتقل أحد أعضاء نيابة الحوادث إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المتهم إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، ومن المقرر استدعاء النيابة لأهلية المجنى عليه للاستماع إلى أقوالهم وكذلك شهود الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على أمين الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى.م.ع" أمين أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده ولا يمكن استجوابه، وتم إخطار النيابة العامة.

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