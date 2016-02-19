غدا.. "جنايات القاهرة" تنظر محاكمة 23 متهما فى قضية "أحداث ماسبيرو"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت، جلسة محاكمة 23 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو 2013، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى ،وفتحى الروينى .

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام .

الدفاع بـ"أحداث عنف ماسبيرو" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة ويطالب بالبراءة