273 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 15.9 مليون طن خلال 6 أيام

قال الفريق مهاب مميش ،رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت خلال الستة أيام الماضية ، بداية من يوم السبت وحتى أمس الخميس ،عبور 273 سفينة بحمولة 15 مليون و900 ألف طن، حيث عبرت القناه من اتجاه الشمال 127 سفينة بحمولة 7 مليون طن كما عبرت القناه فى اتجاه الجنوب 146 سفينة بحمولة 8 مليون و900 ألف طن .

وكشفت تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس أن القناة شهدت يوم السبت عبور 45 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، وشهدت القناه من الشمال عبور 22 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن .

وشهدت القناه ، يوم الأحد، عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن .

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت ، يوم الأثنينن عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19سفينة بحمولة 900 ألف طن.

>وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 32 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 11سفينة بحمولة 600 ألف طن وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن .

وأكدت التقارير أن قناة السويس شهدت ،يوم الأربعاءن عبور 57 سفينة بحمولة 3 ملايين و400 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وعبرت 32 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن .

>وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت ،أمس الخميس ، عبور 57 سفينة بحمولة 3 ملايين و200 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 29سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف

216 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 12.7 مليون طن خلال 5 أيام