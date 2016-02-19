بالصور.. وقفة أمام محكمة أبنوب بأسيوط بعد إطلاق ضابط النار فى الهواء

نظم عدد من أهالى مركز أبنوب بأسيوط، وقفة احتجاجية أمام محكمة أبنوب، احتجاجًا على وقف ضابط، ومخبر شرطة خلال دورية أمنية، مركبة "توك توك" وحدوث مشادة بين الضابط والسائق، انتهت بالتعدى بالضرب على قائد المركبة حسب شهود عيان.

وقال المحتجون وفقًا لشهود العيان، إن الضابط وخفير الشرطة كانا فى دورية أمنية شرق مدينة أبنوب على منطقة المقاهى، وفتشوا عدد من الجالسين على المقاهى وبعدها استوقفا "توك توك" وحدثت مشادة بين الطرفين.

وأضاف شهود العيان: "سمعنا بعدها صوت استغاثة من سيدة كانت تركب مع سائق التوك توك فتحركنا نحو صوت السيدة إلا أن الضابط أطلق النار فى الهواء، ثم تجمع الأهالى أمام محكمة أبنوب وتوجه عدد منهم إلى النيابة العامة، وقدموا بلاغًا ضد ضابط الشرطة، اتهموه فيه بإطلاق أعيرة نارية وتوجيه شتائم للمواطنين، وتقوم النيابة العامة بالاستماع إلى شهادة الشهود فى الواقعة والتفاصيل والملابسات".

وقال مصدر أمنى إن مركز شرطة أبنوب يقوم يوميا بتسيير دوريات أمنية لتمشيط المنطقة، خاصة بعد تعرض أحد المواطنين للسرقة بالإكراه، وسرقة كروت شحن كانت بحوزته.

وأضاف المصدر، أن الضابط كان يقوم بحملة أمنية فى المنطقة، وأثناء استيقاف "توك توك" لتفتيشه حدثت مشادة بين الضابط والسائق، وتجمع المواطنين أدى إلى إطلاق الضابط النار فى الهواء، وبعدها توجه المواطنين لتحرير محضر ضد ضابط الشرطة.

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