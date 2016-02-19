أمين شرطة يتهم طبيب بالمنصورة بالإهمال أثناء إجراء جراحة لزوجته

اتهم مواطن يعمل أمين شرطة طبيب شهير بالمنصورة بالإهمال أثناء إجراؤه جراحه قيصرية لزوجته، ما أصابها بمضاعفات، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة المنصورة.

وكان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغاً إلى الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول من "مصطفى. م. ب" 30 سنة أمين شرطة يتهم الدكتور "ع. م" طبيب نساء، بالإهمال أثناء إجراء جراحة قيصرية لزوجته "رحاب ع. م" بعد أن تقاضى مبلغ أكثر من 4000 جنيه، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات وخراج وصديد، وتم تحرير محضر 1960 إدارى قسسم أول المنصورة.