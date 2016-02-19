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مرور القاهرة يستكمل أعمال حفر كابلات كهربائية بشوارع وسط البلد

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مرور القاهرة يستكمل أعمال حفر كابلات كهربائية بشوارع وسط البلد مرور القاهرة يستكمل أعمال حفر كابلات كهربائية بشوارع وسط البلد
تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، إشرافها على أعمال حفر لمد كابلات كهربائية ببعض شوارع وسط البلد منها شارع عبد القادر حمزه و القصر العينى و سيمون بوليفار و الشيخ ريحان و كمال الدين صلاح.

و أكد مصدر أمنى، أن تلك العمال سوف تتم دون إجراء أية تحويلات مرورية أو غلق للشوارع، على أن يكون العمل حتى يوم ٢٠١٦/٢/١٤ و العمل ليلا فقط من الساعة 12 ليلا و حتى 6 صباحا، مضيفا أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة و كذلك الإرشاديه للعمل على تسيير الحركه المرورية مع استخدام كافه المساعدات الفنية.
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مصر 365