مستقبل وطن:نؤيد تأجيل إلقاء بيان الحكومة لحين انتهاء اللائحة وتشكيل اللجان

قال محمود يحيى نائب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد قرار تأجيل إلقاء بيان الحكومة بمجلس النواب ، لحين الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية، مؤكدا أن بيان الحكومة و اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان جميعها ملفات تحتاج إلى متابعة ومناقشة دقيقة من قبل النواب ، وبالتالى يجب أن تتم مناقشتهم دون ضغط فى الوقت على النواب .

وأضاف "يحيى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنهم طالبوا بتأجيل القاء بيان الحكومة أمام البرلمان حتى يكون هناك فرصة أمام اللجان وأعضائها لمناقشة كل ما يخصها من برامج وإبداء الرأى فيها ، وإرفاق التوصيات اللازمة أثناء عرضها على الجلسة العامة، موضحا أن اللائحة الجديدة أضيفت إليها لجان جديدة وتم فصل لجان عن أخرى بما يعنى أن هناك اعادة لرغبات عدد من النواب .

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