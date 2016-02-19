مستشفى هيئة قناة السويس ترشح "الجوهرى" و"دهشان" للتكريم فى يوم الطبيب

رشح الدكتور صفوت أبو النور مدير مستشفى هيئة قناة السويس، كلاً من الدكتور أشرف عبد العزيز الجوهرى نائب رئيس مستشفى نمرة 6 ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، كطبيب قيد أكثر من 15 سنة، والدكتور محمد دهشان أخصائى جراحة بالمستشفى، كطبيب قيد أقل من 15 سنة، للتكريم فى احتفالية النقابة العامة للأطباء بيوم الطبيب ضمن وفد أطباء المحافظة.

وكان نقيب الأطباء بالإسماعيلية الدكتور سعيد الشربينى قد أرسل طلباً لمدير مستشفى الهيئة، لترشيح طبيبين من العاملين بالمستشفى، للتكريم فى يوم الطبيب المقرر فى 18 مارس 2016، بمقر النقابة العامة للأطباء بالقاهرة، لتجميع الأطباء المرشحين من جميع الجهات بمحافظة الإسماعيلية والاختيار منهم، لتمثيل النقابة الفرعية بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف الجوهرى نائب مدير مستشفى الهيئة، رئيس قسم الجراحة، بأنه تيسيراً على أرباب المعاشات لتلقى الخدمة الصحية المتميزة، تم تخصيص عيادة يومية بمركز علاج المعاشات من الساعة 8-10 صباحاً لأخذ العينات الطبية المقررة من قبل أطباء الهيئة لعمل التحاليل الطبية اللازمة، على أن يتم تسليمها فى اليوم التالى بنفس العيادة.

وأضاف الدكتور أحمد سمير رئيس قسم الطوارئ بمستشفى الهيئة، بأنه تم تخصيص عيادة بقسم الطوارئ تعمل 24 ساعة لقياس الضغط والسكر وإعطاء الحقن الموصوفة من أطباء الهيئة.

وأشار الدكتور عمر حسن رئيس قسم جراحة العظام، إلى أنه تم توسيع الخدمة المقدمة لأصحاب المعاشات، بأن تقدم الخدمة يومياً بعيادة عظام المعاشات ضمن عيادة العظام العامة، من الأحد إلى الخميس بدلاً من قصرها على يومين فقط هما يومى الاثنين والأربعاء.