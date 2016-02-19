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إصابة مستوطنين إسرائيليين فى عملية طعن قرب رام الله

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إصابة مستوطنين إسرائيليين فى عملية طعن قرب رام الله إصابة مستوطنين إسرائيليين فى عملية طعن قرب رام الله

>أصيب مستوطنان إسرائيليان فى عملية طعن نفذها شابان فلسطينيان قرب مدينة رام الله مساء أمس الخميس.
>وذكرت الشرطة الإسرائيلية ، فى بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية ، أن شابين فلسطينيين تسللا إلى نطاق المجمع التجارى "رامى ليفي" بمستوطنة شاعر بنيامين قرب رام الله ، وطعنا يهوديين تتراوح أعمارهما بين 17 و35 عامًا ، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجراح بالغة والآخر بجراح متوسطة.

وأشارت إلى أن أحد المستوطنين المسلحين المتواجدين بالمكان أطلق النار على الفلسطينيين ، ما أدى إلى مصرعهما.

وتشهد الأراضى الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضى مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى ، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.
>وأسفرت هذه المواجهات حتى الآن ، والتى تخللتها عمليات طعن ودهس وإطلاق نار ، عن استشهاد 180 فلسطينيًا وإصابة حوالى 15 ألفا آخرين ، مقابل مصرع 30 اسرائيليا وإصابة نحو 300.
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مصر 365