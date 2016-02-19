كريس جينر تساعد كانيي ويست بشروطها

تطالب كريس جينر Kris Jenner اليوم زوج ابنتها كانيي ويست Kanye West بتولي الأمور المالية لمجموعة ازياء Yeezy الخاصة به، من أجل إنقاذه قبل أن تتأزم أموره المالية أكثر، بعد أن كشف عن ديونه المتراكمة بقيمة 53 مليون دولار عقب صدور ألبومه Life of Pablo، كما يقول مصدر لموقع HollywoodLife.com .

والدة ومديرة أعمال الأخوات كردشيان Kardashian ، كريس جينر Jenner Kris، البالغة من العمر 60 عاماً، ليست سعيدة هذه الأيام بوجود كاني ويست Kanye West البالغ من العمر 38 عاماً ضمن عائلتها. هذا ما يقول المصدر نفسه، خصوصاً بعدما حضرت عرض أزياء Yeezy الأسبوع الماضي وعلمت بوجود ديون متراكمة بسبب خط الأزياء هذا على كاهل صهرها، الذي لم يسلم من توبيخها، خصوصاً بعد صدْمتها به وهو يستجدي القروض والمساعدة عبر تويتر من مدير فيس بوك وغيره... لذلك طلبت كريس Kris من زوج ابنتها كيم كاردشيان Kim Kardashian بأن يقوم بمساعدتها على السيطرة على الوضع بهدف توفير المال، وليس هناك أحد أفضل منها لهذه المهمة.

وضعت والدة كيم Kim ، المصمّمة على مساعدة كانيي Kanye للعودة به إلى المسار المالي الصحيح وتطوير أعماله، شرطين: أولا الابتعاد عن فكرة مساعدة زوجته كيم Kim وأخواتها له مادياً، ثانياً أن يضع كل أمواله بإسمها كي تتمّكن من مساعدته عملياً، خصوصاً أنه لا يزال يبذّر الأموال بشراء الساعات والمجوهرات والمشروب الفاخر.

فهل ستنقذ حماة كانيي Kanye صهرها حقاً من ورطته المالية؟ وهل سيخضع هو لشرطيها؟

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