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عبير شمس الدين: تزوجت من نفس الرجل مرتين ولن أتزوجه المرة الثالثة

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الخميس 18-02-2016 22:41

صرحت الفنانة السورية عبير شمس الدين أنها تزوجت وتطلقت مرتين من نفس الشخص ولن تتزوجه مرة ثالثة .

وأكدت عبير شمس الدين من خلال برنامج عطر الفن أن قرار اللاعودة اليه نهائي .

و عن امكانية الحب والزواج من جديد قالت: لا وقت لدي للحب والزواج وأولادي هم نصفي الثاني و " ما عاد الي خلق بقا "

على صعيد آخر قالت عبير أنها تحضر نفسها حاليا للتصوير في مسلسل باب الحارة بشخصية جديدة ضمن جزئين ، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل الذي أثبت نجاح وشعبية ومتابعة كبيرة في العالم العربي .

من جهة أخرى أوضحت الفنانة عبير شمس الدين أنها تعمل في تجارة العقارات الى جانب التمثيل وبأن الفن لا يكفي لتعيش وخاصة أنها المعيل الوحيد لأولادها الثلاثة .

 

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