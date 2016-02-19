عبير شمس الدين: تزوجت من نفس الرجل مرتين ولن أتزوجه المرة الثالثة

صرحت الفنانة السورية عبير شمس الدين أنها تزوجت وتطلقت مرتين من نفس الشخص ولن تتزوجه مرة ثالثة .

وأكدت عبير شمس الدين من خلال برنامج عطر الفن أن قرار اللاعودة اليه نهائي .

و عن امكانية الحب والزواج من جديد قالت: لا وقت لدي للحب والزواج وأولادي هم نصفي الثاني و " ما عاد الي خلق بقا "

على صعيد آخر قالت عبير أنها تحضر نفسها حاليا للتصوير في مسلسل باب الحارة بشخصية جديدة ضمن جزئين ، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل الذي أثبت نجاح وشعبية ومتابعة كبيرة في العالم العربي .

من جهة أخرى أوضحت الفنانة عبير شمس الدين أنها تعمل في تجارة العقارات الى جانب التمثيل وبأن الفن لا يكفي لتعيش وخاصة أنها المعيل الوحيد لأولادها الثلاثة .

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