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راغب علامة يبكي والدته في وداعها إلى مثواها الأخير

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الخميس 18-02-2016 22:56

ودع راغب علامة والدته الحاجة وفيقة إلى مثواها الاخير، وبكاها بحرقة وألم وحمل التابوت على كتفيه، مع أشقائه وولديه خالد ولؤي.

الدفن تم عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث وري جسد الراحلة الثرى في جبانة بئر حسن، بعدما أقام بالصلاة على جثمانها الطاهر الشيخ علي سليم.

يشار إلى أن والد راغب لم يحضر الجنازة، لأسباب صحية .

وكانت الحاجة وفيقة قد فارقت الحياة أمس الأربعاء إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة.

ويتقبل راغب وأشقاءه التعازي بوفاة والدتهم اليوم الخميس بعد الدفن في منزل الراحلة الكائن في حارة حريك – شارع مستشفى الساحل – بناية الفنان راغب علامة – الطابق الارضي. ويوميّ الجمعة والسبت 19 – 20 شباط - فبراير في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب مركز امن الدولة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثالثة حتى السادسة مساءً.

 

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