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ليلة رومانسية يحييها كاظم الساهر في ليالي موازين

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الخميس 18-02-2016 23:34

ينظم مهرجان موازين في دورته الخامسة عشر حفلا خاصا بكاظم الساهر الذي سيفتتح فعاليات المهرجان بليلة رومانسية في قلب مسرح محمد الخامس بالرباط، يوم 20 ماي المقبل موعد انطلاق المهرجان الذي يستمر إلى غاية 29 من مايو . و سيكون لحفل القيصر نكهة خاصة لأنه اختار هذه المرة أن يغني على مسرح مغلق له جمهور مميز من السميعين و المتذوقين للطرب الأصيل .

و سبق للقيصر أن أحيا موازين خلال دورات سابقة على منصة مفتوحة و أمام جمهور واسع في الهواء الطلق ، عرفت نجاحا لافتا .

 

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