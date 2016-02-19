السرطان يغيب النجمة انجيلا رايولا عن عمر ناهز 55 عاماً

توفيت صباح اليوم الخميس الممثلة الأمريكية أنجيلا رايولا (Angela Raiola) نجمة برنامج الواقع Mob Wives، عن عمر ناهز 55 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وحسب ما ورد في صحيفة people، عانت Raiola من أخبث أنواع سرطان الدماغ والرئة، الى أن فارقت الحياة وسط عائلتها والأصدقاء المقربين.

وقالت صديقتها المقربة Carla Facciolo: "أرادت دوماً أن تتسلى وتفرح.. لذا لن ينساها أحد".

وأضافت ان زوجها لم يفارقها طوال فترة مرضها خصوصاً في الايام الأخيرة، بالرغم من انفصالهما.

من أبرز أعمال الراحلة: Big Ang و Mob Wives.