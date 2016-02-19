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للتخلص من جفاف الجسم.. تجنب الجلسرين واستخدم الفازلين وزيت جنين القمح

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للتخلص من جفاف الجسم.. تجنب الجلسرين واستخدم الفازلين وزيت جنين القمح للتخلص من جفاف الجسم.. تجنب الجلسرين واستخدم الفازلين وزيت جنين القمح
جفاف الجسم عرض لمشكلات مرضية، ينتج فى الغالب من قلة شرب المياه، لكن بعض الأجسام تعانى جفافًا طبيعيًا ويكون شفاؤها أصعب.

وكشف الدكتور سعيد حسن أخصائى الأمراض الجلدية، عن وجود الكثير من الدهانات الموضعية التى تساعد فى التخلص من جفاف الجسم بشكل عام، لكنها وسيلة بالطبع غير كافية، فهذه المشكلة تحتاج تكامل عناصر الجسم.

وينصح أخصائى الأمراض الجلدية بعدة خطوات للتخلص من هذه المشكلة تشمل البعد عن استخدام الجلسرين المرطب، فهو رغم كفاءته العالية فى ترطيب الجسم إلا أنه سهل الامتصاص ما يجعله سببًا فى جفاف البشرة سريعًا، لذا لابد من استخدام بعض الدهانات الزيتية الموضعية وأبرزها بلا منافس الفازلين الطبى الذى يمكن خلطه بزيت الزيتون أو زيت جنين القمح الفعال للتخلص من الجفاف، أو زيوت الخروع والفازلين، مع ضرورة الاهتمام بتناول كل ما يحتوى على نسب عالية من المياه، وشرب كميات كبير منها، ومعالجة سبب إفراز العرق بغزارة إذا كان يعانى منه المريض، لأن ذلك سبب فى إهدار سوائل الجسم بكثافة.

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مصر 365