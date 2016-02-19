بالصور.. وزيرة التعاون الدولى تتفقد منازل الاسر الاكثر تضررا من السيول بالإسكندرية.. وتؤكد: توزيع مليون دولار على القرى المتضررة من البنك الافريقى.. وتتناول وجبة فطير مشلتت مع الفلاحين

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، اليوم الخميس، يرافقها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية شملت عدداً من قرى منطقة أبيس شرق الإسكندرية، ترأست خلالها قوافل شاملة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والغذائية والملابس لأهالى تلك القرى، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى.>وقدمت الوزيرة من خلال بنك الطعام الدعم لـ7 أسر من متضررى موجة الأمطار التى شهدتها المدينة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وجارى تقديم باقى الدعم لـ1500 أسرة متضررة.

واستمعت الوزيرة إلى شرح لحالة المنطقة، وشددت على ضرورة الانتهاء من دراسات الجدوى اللازمة لإعادة إعمار المنازل المتضررة لتوفير التمويل المطلوب من المنحة، حيث سيتم إعادة بناء أسقف هذه المنازل.

>

وتحدثت سحر نصر مع أهالى القرية، واستمعت إلى مطالبهم و شكواهم، وأكدت فى حديثها إليهم، أن المواطنين بجميع المحافظات بالدولة هم الشغل الشاغل للحكومة، ومن خلال سعيها الدءوب تبذل ما بوسعها لترتقى بمستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية والحياة الكريمة لكل مواطن مصرى.

>



>وشددت الوزيرة على حرصها فى أن تكون الأولوية فى المنح المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة فى المناطق النائية والتى تعرضت لأضرار نتيجة الأمطار والسيول، لذلك كان عليها سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر فى الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة فى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة.

>

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المنحة المقررة ليتم توزيعها على القرى والأسر المتضررة من السيول هى مليون دولار مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية، مشيرة إلى أن المنحة سيتم توزيعها على الأسر المتضررة، وسيتم استخدامها فى إعادة إعمار تلك المنازل.

وتناولت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ، وجبة فطير "مشلتت" والعسل الأبيض مع فلاحى قرى أبيس قدمها لها أهالى القرية، وطلبت الوزيرة "الجلوين" على وجه الخصوص مع وجبة الفطير، وذلك بحضور اللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة، وعلى مرسى رئيس حى وسط، وعدد من نواب البرلمان بالإسكندرية.

وخلال الجولة أطلقت أمينة أنيس إحدى سيدات قرى أبيس بالاسكندرية الزغاريد، بعد موافقة وزيرة التعاون الدولى على سداد مديونية المياه المتأخرة على أسرتها وقدرها 2000 جنيه، وأبدت الوزيرة إعجابها بقيام الأم ببناء سرير هزاز لطفلها من أدوات بيئية بسيطة من الخوص ومعلق بحبال فى السقف.

>

ومن جهه أخرى، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بروتوكول تعاون مع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بشأن المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقى بقيمة مليون دولار وموزعة بين 4 محافظات هى الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان.

وقالت سحر نصر إن المنحة سيتم استغلاها فى تقديم الدعم المادى والعينى للأسر الأكثر تضرراً من السيول، وكذلك إعادة إعمار بعض المنازل المتأثرة بالسيول وبناء أسقف جديدة، بالإضافة إلى توجيه بعض الدعم لرفع القمامة بعد التقدم بطلب إلى البنك الافريقى بإعادة هيكلة أوجة صرف الدعم.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مشروع بقيمة 550 مليون سيتم توجيهه لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحى فى عدد من المحافظات الأكثر احتياجاً، مضيفة أن " الجولة بقرى أبيس بالإسكندرية، كانت جولة ميدانية للتنفيذ الفعلى للمنحة على أرض الواقع، حيث أن المنحة كانت موجهه إلى الإسكندرية والبحيرة إلا أنه تم استقطاع جزء منها إلى محافظتى سيناء نظراً للحالة المتردية بهما"، موضحة أن المنحة موجهه بالأساس إلى الاحتياجات الإنسانية، وتم أضافة الأسقف والقمامة إليها.

وطالبت الوزيرة نواب البرلمان بالتعاون معها لتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً، وترتيب أولويات أوجه صرف المنحة، وأن يكون النائب بمثابة حلقة وصل بين الورزاء والشعب.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أن الصرف الصحى مسؤلية وزارة الإسكان، وسيتم توجية المنح إلى الجهة المنوطة بها تنفيذ المشروعات بعيداً عن محافظة الإسكندرية.

بروتوكول بين "التعاون الدولى" و"الإسكندرية" لدعم الأسر المتضررة من السيول

بالصور.. وزيرة التعاون الدولى تتناول الفطير المشلتت والعسل مع فلاحى قرى أبيس

سيدة بالإسكدندرية تطلق الزغاريد بعد سداد وزيرة التعاون فاتورة المياه لها

وزيرة التعاون تقدم مساعدات عينية لأهالى قرية "باب العبيد" بالإسكندرية