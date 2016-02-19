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محافظ سوهاج يعتمد حركة رؤساء الوحدات المحلية‎

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محافظ سوهاج يعتمد حركة رؤساء الوحدات المحلية‎ محافظ سوهاج يعتمد حركة رؤساء الوحدات المحلية‎

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


> اعتمد الدكتورأيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حركة رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء.

تم ندب كل من لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وعدلي محمد محمد مصلح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وعلى محمد رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالإضافة إلى محمد أحمد مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وعلي يوسف أحمد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

ومحمود على إمام رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة إخميم و محمود قاسم علي قاسم قريطم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وفيصل عبد النظير مهران نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام وأحمد البدري عبداللطيف حسن نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

وقرر المحافظ ندب عدد من العاملين بالوحدات المحلية للعمل كنواب ومساعدين لروساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وهم حسين السيد حسين علم الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته للعمل مساعد أول رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج وعاطف محمد أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا مساعدالرئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج و محمد عبد الرحيم عبدالرحمن خليفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وصلاح محمد صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عزاز للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

وندب حازم أحمد علي أحمد أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل بديوان عام المحافظة في إحدى الوظائف التي تناسب درجته المالية.

وجاء في القرار رقم 153 لسنة 2016 تخطر الأمانة العامة للإدارة المحلية ويعمل بهذا القرار وعلى جهات الاختصاص تنفيذه اعتبارًا من يوم 19/2/2016.

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