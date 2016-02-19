اجتماع طارىء مع ائمة شرم الشيخ لمناقشة معوقات عمل الائمة بالمساجد

عقدت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بمسجد الفتح بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ اجتماع طارىء مع أئمة المدينة لمناقشة المعوقات التى تعوق عملهم، وكيفية الالتزام بتنشيط الدعوة، وبالقوافل المتحركة، ومتطلبات المرحلة القادمة.

وأكد إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع اليوم مع أئمة شرم الشيخ كان بهدف مناقشة المعوقات التى تعوق عمل الأئمة بالمساجد وأيضاً بهدف الوقوف على الخطبة الموحدة وتربية النشىء فى الإسلام وأحقية الطفل فى المجتمع المصرى وإعداده، وحق الطفل فى الإسلام قبل ولادته واختيار الأم الصالحة، ثم اختيار الأسم الحسن حتى أن الإسلام اعتنى بالطفل وهو جنين فى بطن أمه حينما أجاز للمرأة الحامل فى حالة الخوف على الجنين الإفطار فى شهر رمضان، كما تم التنبيه على الأئمة الالتزام بوحدة الموضوع فى الخطبة على مستوى المحافظة وعدم الإطالة وألا تزيد مدة الخطبة عن ثلث ساعة".

وطالب الراوى من الأئمة الاهتمام بنظافة المساجد داخلياً وخارجياً والاهتمام بدفاتر الحضور والانصراف، ودفاتر تحضير الدروس والخطبة والالتزام بالزى الأزهرى داخل المسجد وخارجه والالتزام بمواضيع الدروس اليومية بالمسجد، والالتزام بالقوافل المتحركة والدروس فى موعدها المحدد، والالتزام ببرنامج الدعوة يوم الثلاثاء من كل أسبوع وأن يكون الإمام قدوة يحتذى بها الجميع.