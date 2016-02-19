أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اجتماع طارىء مع ائمة شرم الشيخ لمناقشة معوقات عمل الائمة بالمساجد

Google+ Print
اجتماع طارىء مع ائمة شرم الشيخ لمناقشة معوقات عمل الائمة بالمساجد اجتماع طارىء مع ائمة شرم الشيخ لمناقشة معوقات عمل الائمة بالمساجد
عقدت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بمسجد الفتح بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ اجتماع طارىء مع أئمة المدينة لمناقشة المعوقات التى تعوق عملهم، وكيفية الالتزام بتنشيط الدعوة، وبالقوافل المتحركة، ومتطلبات المرحلة القادمة.

وأكد إسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع اليوم مع أئمة شرم الشيخ كان بهدف مناقشة المعوقات التى تعوق عمل الأئمة بالمساجد وأيضاً بهدف الوقوف على الخطبة الموحدة وتربية النشىء فى الإسلام وأحقية الطفل فى المجتمع المصرى وإعداده، وحق الطفل فى الإسلام قبل ولادته واختيار الأم الصالحة، ثم اختيار الأسم الحسن حتى أن الإسلام اعتنى بالطفل وهو جنين فى بطن أمه حينما أجاز للمرأة الحامل فى حالة الخوف على الجنين الإفطار فى شهر رمضان، كما تم التنبيه على الأئمة الالتزام بوحدة الموضوع فى الخطبة على مستوى المحافظة وعدم الإطالة وألا تزيد مدة الخطبة عن ثلث ساعة".

وطالب الراوى من الأئمة الاهتمام بنظافة المساجد داخلياً وخارجياً والاهتمام بدفاتر الحضور والانصراف، ودفاتر تحضير الدروس والخطبة والالتزام بالزى الأزهرى داخل المسجد وخارجه والالتزام بمواضيع الدروس اليومية بالمسجد، والالتزام بالقوافل المتحركة والدروس فى موعدها المحدد، والالتزام ببرنامج الدعوة يوم الثلاثاء من كل أسبوع وأن يكون الإمام قدوة يحتذى بها الجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365