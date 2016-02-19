محافظ الفيوم: علاقتى بالنواب قوية لخدمة المواطن ولم أعد بتعيين أقاربهم

قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم ، إن علاقته بجميع نواب المحافظة قوية وهدفها خدمة المواطن ، لافتا إلى أن هناك لقاءات تتم اسبوعيا لتحقيق مطالب المواطنين فى الدوائر المختلفة.

وكشف "مكرم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن أن تقدم رشاوى للنواب من أجل كسب ودهم ، مؤكدا أن كل ما يتم من اجتماعات ولقاءات هى لصالح المواطن والوطن.

وأوضح مكرم أن ما تردد عن قيامه بإعداد وليمة لنواب البرلمان عن المحافظة بأحد فنادق المحافظة ،ووعدهم بتعيين ابناءهم فى وظائف حكومية أمر غير حقيقى قائلا: " لا أحد يجرؤ على منح وعود بتعيينات بالقضاء".

وأكد المحافظ أن علاقته بنواب البرلمان تتسم بالاحترام المتبادل، وتتعلق بطرح مشكلات المحافظة والتعاون لإيجاد حلول عاجلة لها.

ومن جانبه قال النائب منجود الهوارى أنه لم يحدث أبدا أن وعدهم محافظ الفيوم بتقديم وظائف لأولادهم، قائلا: "أقسم بالله أن هذه الواقعة لم تحدث ولم اسمع بها ولا يعقل أن يعدنا المحافظ بتعيين أبناءنا بالنيابة فماذا لو أن لى قريب أو ابن حاصل على دبلوم زراعة هل سيتم تعيينه؟".