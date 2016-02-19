محافظة سوهاج يعتمد حركة رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حركة رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء، حيث تم ندب كل من لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وعدلى محمد محمد مصلح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

كما تم ندب على محمد رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومحمد أحمد مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وعلى يوسف أحمد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ومحمود على إمام رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومحمود قاسم على قاسم قريطم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وفيصل عبد النظير مهران نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وأحمد البدرى عبد اللطيف حسن نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحى شرق سوهاج.

كما قرر المحافظ ندب عدد من العاملين بالوحدات المحلية للعمل كنواب ومساعدين لروساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وهم حسين السيد حسين علم الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته للعمل مساعد أول رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، وعاطف محمد أحمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا مساعدا لرئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، ومحمد عبد الرحيم عبدالرحمن خليفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وصلاح محمد صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عزاز للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

كما قرر ندب حازم أحمد على أحمد أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للعمل بديوان عام المحافظة فى إحدى الوظائف التى تناسب درجته المالية.. وجاء فى القرار رقم 153 لسنة 2016 تخطر الأمانة العامة للإدارة المحلية ويعمل بهذا القرار وعلى جهات الاختصاص تنفيذه اعتبارا من يوم 19/2/2016.