"مهارات التنمية البشرية" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأحد

تُنظم وحدة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "العادات الثلاث الأكثر فعالية"، وذلك ضمن فعاليات موضوع الشهر "مهارات التنمية البشرية"، وتبدأ الورشة فى الحادية عشرة صباحًا، يوم الأحد المقبل، بقاعة الشراع الثالث (F3) بمبنى المكتبة الرئيسى.

وتتناول الورشة ثلاث مهارات هامة من مهارات التنمية البشرية وهى القيادة، تحقيق الأهداف، وإدارة الوقت، وذلك من خلال بعض الأنشطة التفاعلية، حيث يقوم بإدارتها فريق عمل وحدة العلوم الطبيعية والتطبيقية بإدارة المكتبة الرئيسية. وتقام هذه الورشة للمرة الثالثة على التوالى نظراً للإقبال الشديد والطلب المتكرر من ضيوف المكتبة لمثل هذه الموضوعات الشيقة.

جدير بالذكر أن الورشة مصحوبة بترجمة للغة الإشارة ويشترط التسجيل مسبقاً بمكتب الاستعلامات الرئيسى بمدخل المكتبة. كما يصاحب تلك الفعالية عرض لأهم الكتب المتاحة بالمكتبة طوال شهر فبراير فى المستوى الأول السفلى B1، بالمكتبة الرئيسية.