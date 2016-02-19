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عميد الطب السابق بجامعة القناة يطالب بتخصيص اقسام طب ميدانى بمستشفى العريش العام

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عميد الطب السابق بجامعة القناة يطالب بتخصيص اقسام طب ميدانى بمستشفى العريش العام عميد الطب السابق بجامعة القناة يطالب بتخصيص اقسام طب ميدانى بمستشفى العريش العام
طالب الدكتور سليمان القماش عميد كلية الطب السابق بجامعة قناة السويس والذى يعمل بمستشفى العريش العام، وزارة الصحة بسرعة إنشاء أقسام طبية متخصصة فى الطب الميدانى نظرا للوضع الذى تشهدة سيناء.

وقال خلال ندوة بيت العيلة التى عقدت بمقر حزب الوفد بالعريش مساء اليوم، أنهم يستقبلون فى المستشفى مصابين من المدنيين ذات طبيعة إصابة مختلفة وأصبحوا كأطباء يعرفون نوع الإصابات ويحددون مسار علاجها فى توقيت عاجل يعتبر الأسرع من نوعه فى العالم، للتعامل مع الحالات ميدانيا ونمارس فى الطوارئ عمل الأطباء الميدانيين.

وأشار إلى أن الحالات المصابة التى تصل تحتاج لمتخصصين من أطباء فى الطب الميدانى ويجب سرعة العمل على توفير تخصصات طب ميدانى وإنشاء أقسام لهذا الغرض لتخفيف المعاناة عن المصابين.

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مصر 365