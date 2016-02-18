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بالفيديو.. أهالى الدرب الأحمر يهتفون ضد الداخلية أمام مديرية أمن القاهرة بعد مقتل سائق

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بالفيديو.. أهالى الدرب الأحمر يهتفون ضد الداخلية أمام مديرية أمن القاهرة بعد مقتل سائق بالفيديو.. أهالى الدرب الأحمر يهتفون ضد الداخلية أمام مديرية أمن القاهرة بعد مقتل سائق
تجمع أهالى الدرب الأحمر، أمام مديرية أمن القاهرة، هاتفين ضد وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم أمين شرطة بقتل سائق "توك توك" بحسب شهود عيان، بينما يبذل قيادات المديرية محاولات لتهدئة الموقف، وإنهاء احتجاجات الأهالى، ومعرفة ملاباسات الواقعة.


>كان شهود عيان، أفادوا أن أهالى الدرب الأحمر، قتلوا أمين شرطة أطلق النار على سائق توك توك أمام مديرية أمن القاهرة، مما أدى إلى وفاته.


>وأضاف شهود العيان، أن الأهالى احتجزوا أمين الشرطة، داخل محل وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى وفاته.


>- شهود عيان: أهالى الدرب الأحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك

- تجمهر الأهالى أمام مديرية أمن القاهرة بسبب إطلاق أمين شرطة النار على سائق

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