مدير أمن القاهرة يلتقى شقيقة السائق ضحية أمين الشرطة بالدرب الأحمر

يعقد الآن اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، جلسة مع شقيقة سائق "توك توك" محمد عادل إسماعيل وشهرته "عادل دربكة" ضحية أمين شرطة بالدرب الأحمر، وقدم لها العزاء فى وفاة شقيقها.

وشدد مدير أمن القاهرة، خلال الجلسة التى حضرها اللواء جمال سعيد حكمدار العاصمة واللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة للمباحث، داخل مقر المديرية، على أنه سيتم القبض على أمين الشرطة المتهم فى الواقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أن هناك مأموريات أمنية خرجت لمطاردته و القبض عليه فى أسرع وقت.

كانت مديرية أمن القاهرة قالت فى بيان رسمى لها، أنه فى ضوء ما تناولته عدد من وسائل الإعلام عن مقتل مواطن على يد أمين شرطة، فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد معارفه بشراء بعض البضائع من المنطقة بمحيط المديرية، وأثناء تحميلها حدثت مشادة كلامية بينه والضحية، قام على إثرها بإخراج سلاح نارى عهدته وخرجت طلقة منه نتج عنها مقتل الأخير.

وأضاف البيان، أنه عقب ذلك تجمع الأهالى للنيل من المتهم، إلا أنه تمكن من الإفلات، وأصيب من كان بصحبته بإصابات بالغة، وتم توجيه عدة مأموريات لضبط أمين الشرطة المتهم عقب هروبه.

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