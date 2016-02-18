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الدولار يسجل 783 قرشًا فى نهاية تعاملات الأسبوع

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الدولار يسجل 783 قرشًا فى نهاية تعاملات الأسبوع الدولار يسجل 783 قرشًا فى نهاية تعاملات الأسبوع
استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.807 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.6486 جنيه للشراء و8.6758 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 11.2085 جنيه للشراء و11.2448 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.836 جنيه للشراء و7.8623 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 6.8543 جنيه للشراء و6.877 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.1975 جنيه للشراء و1.2017 جنيه للبيع.

وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0808 جنيه للشراء و2.0886 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 26.0712 جنيه للشراء و26.1657 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1253 جنيه للشراء و2.132 جنيه للبيع.

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مصر 365

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