مستشار رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة لعرض برنامجها على البرلمان فى أى وقت

قال أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، تعليقاً على مطالب النواب بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان، إنه تم التأجيل لأنه لا بد أن يكون مجلس النواب انتهى من بعض الإجراءات من بينها اللائحة وانتخاب رؤساء اللجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مع الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، أن الحكومة جاهزة لعرض برنامجها أمام مجلس النواب فى أى وقت، مؤكداً أن الحكومة تشدد على التعاون المثمر والبناء مع البرلمان، واحترامها للنواب وآرائهم ، حيث تستضيف الحكومة نواب المحافظات، ويستمع رئيس الوزراء لآرائهم سواء المتعلقة بالشأن العام أو مطالب الدوائر، مردفاً: "لقاءات الحكومة مع النواب مطلوبة ومهمة ولا غضاضة فيها".