أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة لعرض برنامجها على البرلمان فى أى وقت

Google+ Print
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة لعرض برنامجها على البرلمان فى أى وقت مستشار رئيس الوزراء: الحكومة جاهزة لعرض برنامجها على البرلمان فى أى وقت
قال أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، تعليقاً على مطالب النواب بتأجيل عرض بيان على البرلمان، إنه تم التأجيل لأنه لا بد أن يكون مجلس النواب انتهى من بعض الإجراءات من بينها اللائحة وانتخاب رؤساء اللجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مع الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، أن الحكومة جاهزة لعرض برنامجها أمام مجلس النواب فى أى وقت، مؤكداً أن الحكومة تشدد على التعاون المثمر والبناء مع البرلمان، واحترامها للنواب وآرائهم ، حيث تستضيف الحكومة نواب المحافظات، ويستمع رئيس الوزراء لآرائهم سواء المتعلقة بالشأن العام أو مطالب الدوائر، مردفاً: "لقاءات الحكومة مع النواب مطلوبة ومهمة ولا غضاضة فيها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن