استقالة رئيسى القابضة الغذائية و"الأهرام الاستهلاكية".. ووزير التموين يقبلها

تقدم اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مساء اليوم، باستقالته من منصبه للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بعدما تم تغيير العديد من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تقدم كلا من طارق الطنطاوى رئيس مجلس إدارة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، ومحمود هجرس رئيس شركة الزيوت بالاستقالة.

وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قبل هذه الاستقالات ،خاصة بعد قيام الوزير بالاستعانة بالعديد من القيادات وضخ دماء جديدة لتولى رئاسة مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تطوير الشركات وزيادة معدلات الانتاج .

وأضافت المصادر أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين سيقوم بتعين قيادات جديدة بدلا ممن تقدمو بالاستقالة بهدف تطوير الشركات والعمل على ترويج منتجاتها خاصة وان اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة لم يقوم بعمل اى تغييرات أو وضع خطة منذ تولى رئاسة الشركة وحتى الآن الأمر الذى جعل الدكتور خالد حنفى يقوم بتغيير العديد من رؤساء الشركات التى تراجعت معدلات إنتاجها .

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