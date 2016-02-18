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14 فوجًا سياحيًا تصل مطار القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية

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14 فوجًا سياحيًا تصل مطار القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية 14 فوجًا سياحيًا تصل مطار القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية
استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس 14 فوجًا سياحيًا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وصلوا فى مجموعات على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية، لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه خلال الـ12 ساعة الماضية، استقبل المطار 1200 سائح من مختلف الجنسيات، حيث وصل المطار 750 سائحا أجنبًيا، و350 عربيا فى عدد من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف العميد ياسر عدلى، مدير شرطة السياحة بالمطار.

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