فان جال: الجماهير على حق.. ولكنهم سيشجعونا حينما نعود للانتصارات

أكد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن جماهير فريقه على حق بشأن هجومها على اللاعبين عقب الهزيمة أمام متييلاند الدنماركي.

وكان يونايتد قد هُزم بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينه وبين متييلاند في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وقام جمهور الفريق الإنجليزي الذي سافر للدنمارك لدعم فريقه بالهجوم على اللاعبين فور نهاية المباراة بسبب الأداء الغير جيد.

وتحدث فان جال للصحفيين عقب نهاية المباراة قائلا:"نعم الجماهير على حق هم يشعرون بالحزن مثلنا تماما".

وأكمل"أنا أشعر بالامتنان لدعم الجماهير لنا فهم يتمنون أن نحقق الوفز مثلما نتمنى نحن، أتمنى أن نحقق الفوز في مباراة الإياب في أولد ترافورد".

واستدرك"ليس من السهل التعامل مع غياب 14 لاعبا عن صفوف الفريق في كل أسبوع علي أن أجد تشكيلا جديدا للفريق".

وأردف"الجمهور يمكن أن ينتقدنا ولكن عندما نتحسن سيقومون بتشجيعنا مرة أخرى، لقد رأيت ذلك خلال عام ونصف لي مع الفريق".