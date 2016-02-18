"كوبلر": الوقت قد غير مناسب للقيام بعمليات جوية ضد "داعش" فى ليبيا

>حذر المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر ، من أن الوقت ربما لا يكون مناسبا للقيام بعمليات جوية دولية ضد أهداف تنظيم (داعش ) فى ليبيا ، معتبرا أنها ربما تعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام بمهامها .

وقال كوبلر ، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إنه "من المهم عدم وضع العربة أمام الحصان" بشن غارات فى هذه الفترة الدقيقة فى ليبيا ، لافتا إلى هناك حاجة لقوات على الأرض وأن الغارات الجوية بمفردها لن تكون كافية.

وأوضح أنه على المدى الطويل ، فإن محاربة مسلحى "داعش" ستتطلب ليس فقط قصفا جويا وإنما أيضا جهدا بريا لاستعادة السيطرة على البلدات والقرى الخاضعة حاليا لسيطرة "داعش" حول سرت على طول جزء من الساحل الليبى على البحر المتوسط ، مؤكدا أن "محاربة داعش ينبغى أن تكون معركة ليبية"

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