مقتل 38 مدنيًا فى غارات للتحالف الدولى على مدنية الحسكة السورية

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن 38 شخصًا على الأقل قتلوا فى ضربات جوية نفذها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جوية فى المنطقة ضد تنظيم داعش، الذى يسيطر على مناطق من الحسكة لكنه خسر أراض فى الشهور القليلة الماضية لصالح تحالف تدعمه أمريكا يضم وحدات حماية الشعب الكردية القوية.

وتضمن عدد القتلى الذى نشره المرصد 15 شخصًا على الأقل قتلوا عندما أصابت ضربات مخبزًا فى مدينة الشدادى قرب الحدود مع العراق يوم الثلاثاء.

ووفقا للمرصد أدت ضربات جوية أخرى فى ثلاث قرى إلى مقتل 15 شخصا آخرين اليوم الخميس، بينهم ثلاثة أطفال فى حين لقى ثمانية مدنيين آخرين حتفهم فى ضربات بمناطق أخرى. ولم يتسن لرويترز التأكيد على هذه التقارير بشكل مستقل.

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