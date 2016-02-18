الملك سلمان يعزى الرئيس التركى.. ويدين تفجيرات أنقرة

>أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، بالرئيس التركى رجب أردوغان، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى شهدته العاصمة التركية أمس.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن استنكار المملكة وإدانتها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية ، سائلا الله أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته وأن يعجل للمصابين بالشفاء العاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس التركى قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة ، داعيا الله أن لا يريه أى مكروه .

وكان ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم ، فيما أصيب 61 آخرون فى عملية إرهابية ضربت وسط العاصمة التركية أنقرة ، ناجمة عن تفجير سيارتين مفخختين .

>