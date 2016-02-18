“الفلاحين”: المجموعة الوزارية تقاعست عن حقوقنا المهدرة منذ 40عامًا

قال الأمين العام لنقابة الفلاحين، محمد عبد الستار محمود، إن مجالس الوزراء تجاهلت حقوق الفلاحين منذ 40 عامًا بسبب البيروقراطية والتجاهل المتعمد.

وأَضاف «عبد الستار»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن المجموعة الوزارية تقاعست عن تطبيق نظام التأمين الصحي على الفلاحين ولجأت إلى شكليات وإجراءات إدارية ساهمت في إيقاف عجلة العمل بالقانون، لافتًا إلى أن الاستفادة من التأمين الصحي يتعوض عن معاناة الفلاح المصري المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا من التجاهل.

من جانبها أكدت هالة ماسخ المدير التنفيذي لمشروع الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة، أن الحكومة تقدم الدعم لغير القادرين مقابل 120 جنيهًا عن كل فلاح كاشتراك سنوي، ولكن الخوف من عدم التزام الدولة بتقديم العون يمنع الفلاح من التسجيل.

وأشارت إلى أنه في المقابل سيتمتع بكافة الخدمات الصحية التي يتمتع بها الموظف الحكومي في الدولة، شريطة التسجيل بالجمعيات الرزاعية.