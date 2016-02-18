المرصد: غارات للتحالف بقيادة أمريكا تقتل 38 شخصًا في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، إن 38 شخصًا على الأقل قتلوا في ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جوية في المنطقة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق من الحسكة لكنه خسر أراض في الشهور القليلة الماضية لصالح تحالف تدعمه أمريكا يضم وحدات حماية الشعب الكردية القوية.

والحسكة متاخمة لمحافظة دير الزور التي يسيطر تنظيم داعش على معظمها، والرقة التي تعد العاصمة الفعلية للتنظيم في سوريا.

وتضمن عدد القتلى الذي نشره المرصد 15 شخصًا على الأقل قتلوا عندما أصابت ضربات مخبزًا في مدينة الشدادي قرب الحدود مع العراق يوم الثلاثاء.

ووفقا للمرصد أدت ضربات جوية أخرى في ثلاث قرى إلى مقتل 15 شخصا آخرين اليوم بينهم 3 أطفال في حين لقي 8 مدنيين آخرين حتفهم في ضربات بمناطق أخرى.

وذكر المصدر أن ضربات منفصلة في بلدة الهول قرب الحدود العراقية وإلى الجنوب أسفرت عن مقتل 35 من مقاتلي داعش.

ويستهدف التحالف الذي تقوده واشنطن أيضا مناطق تحت سيطرة داعش في العراق.

وتدعم واشنطن تحالف قوى سوريا الديمقراطية وهو تحالف يضم مقاتلي وحدات حماية الشعب وجماعات أخرى تقاتل المتشددين على الأرض. وانتزع التحالف السيطرة على الهول من داعش في نوفمبر.

ووحدات حماية الشعب هي الشريك الأكثر كفاءة للتحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. واستطاعت الوحدات انتزاع أراض واسعة من التنظيم العام الماضي.