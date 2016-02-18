إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية طعن قرب رام الله

أصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية طعن، نفذها شابان فلسطينيان قرب مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية ، في بيان نقلته الاذاعة الاسرائيلية ، أن شابين فلسطينيين تسللا الى نطاق المجمع التجاري “رامي ليفي” بمستوطنة شاعر بنيامين قرب رام الله ، وطعنا يهوديين تتراوح أعمارهما بين 17 و35 عاما ، ما أدى الى إصابة أحدهما بجراح بالغة والآخر بجراح متوسطة.

وأشارت إلى أن أحد المستوطنين المسلحين المتواجدين بالمكان أطلق النار على الفلسطينيين ، ما أدى إلى مصرعهما.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وأسفرت هذه المواجهات حتى الآن ، والتي تخللتها عمليات طعن ودهس واطلاق نار ، عن استشهاد 180 فلسطينيا وإصابة حوالي 15 ألفا آخرين ، مقابل مصرع 30 اسرائيليا وإصابة نحو 300.

أ ش أ