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إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية طعن قرب رام الله

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إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية طعن قرب رام الله إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية طعن قرب رام الله

أرشيفية

أصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية طعن، نفذها شابان فلسطينيان قرب مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية ، في بيان نقلته الاذاعة الاسرائيلية ، أن شابين فلسطينيين تسللا الى نطاق المجمع التجاري “رامي ليفي” بمستوطنة شاعر بنيامين قرب رام الله ، وطعنا يهوديين تتراوح أعمارهما بين 17 و35 عاما ، ما أدى الى إصابة أحدهما بجراح بالغة والآخر بجراح متوسطة.

وأشارت إلى أن أحد المستوطنين المسلحين المتواجدين بالمكان أطلق النار على الفلسطينيين ، ما أدى إلى مصرعهما.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وأسفرت هذه المواجهات حتى الآن ، والتي تخللتها عمليات طعن ودهس واطلاق نار ، عن استشهاد 180 فلسطينيا وإصابة حوالي 15 ألفا آخرين ، مقابل مصرع 30 اسرائيليا وإصابة نحو 300.

أ ش أ

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