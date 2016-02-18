نائب طهطا: أتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تأخر تشغيل محطة مياه شطورة

أكد الإعلامي مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز طهطا بسوهاج أنه سيتقدم قريبا بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول تأخر شركة المقاولات المنفذة لمشروع محطة مياه شطورة السطحية وشبكاتها والتي يشرف على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من الانتهاء من العمل بالمحطة، وذلك استعدادًا لتسليم المحطة وتشغيلها بمعرفة شركة مياه الشرب بسوهاج، حيث قام المسئولين بتحديد ووضع أكثر من جدول زمني وميعاد لإنهاء الأعمال وهو الأمر الذي لم يتم تحقيقة حتى الآن.

وذكر نائب طهطا، أن ذلك يأتي ذلك في ظل استمرار شكوى المواطنين بمركز ومدينة طهطا من سوء حالة مياه الشرب وضعفها واستيائهم الشديد من استمرار هذا الوضع.

وتبلغ تكلفة المحطة 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتغذي مدينة وقرى طهطا.