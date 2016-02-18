أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب طهطا: أتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تأخر تشغيل محطة مياه شطورة

Google+ Print
نائب طهطا: أتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تأخر تشغيل محطة مياه شطورة نائب طهطا: أتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تأخر تشغيل محطة مياه شطورة

النائب مصطفى سالم

 

أكد الإعلامي مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز طهطا بسوهاج أنه سيتقدم قريبا بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول تأخر شركة المقاولات المنفذة لمشروع محطة مياه شطورة السطحية وشبكاتها والتي يشرف على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من الانتهاء من العمل بالمحطة، وذلك استعدادًا لتسليم المحطة وتشغيلها بمعرفة شركة مياه الشرب بسوهاج، حيث قام المسئولين بتحديد ووضع أكثر من جدول زمني وميعاد لإنهاء الأعمال وهو الأمر الذي لم يتم تحقيقة حتى الآن.

وذكر نائب طهطا، أن ذلك يأتي ذلك في ظل استمرار شكوى المواطنين بمركز ومدينة طهطا من سوء حالة مياه الشرب وضعفها واستيائهم الشديد من استمرار هذا الوضع.

وتبلغ تكلفة المحطة  300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتغذي مدينة وقرى طهطا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا