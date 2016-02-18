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مدير أمن القاهرة يلتقي شقيقة السائق ضحية أمين الشرطة في محيط المديرية

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مدير أمن القاهرة يلتقي شقيقة السائق ضحية أمين الشرطة في محيط المديرية مدير أمن القاهرة يلتقي شقيقة السائق ضحية أمين الشرطة في محيط المديرية

مدير أمن القاهرة خلال اللقاء

التقى مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال بشقيقة المتوفى الذي لقي مصرعه، قبل قليل، على يد أمين شرطة في محيط مديرية أمن القاهرة، حيث قدم لها التعازي.

وأكد عبد العال، على بذل كل الجهود لضبط الجاني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأعلنت مديرية أمن القاهرة عن قيامها بمطاردة أمين شرطة عبر عدة دوريات بعد قتله أحد المواطنين، في محيط المديرية.

وأضافت المديرية في بيان لها أن حادث مقتل أحد المواطنين على يد أمين شرطة كان بسبب مشادة كلامية قام على إثرها أمين الشرطة بإخراج سلاحه الناري “العهدة” لفض الاشتباك وخرجت منه طلقة أودت بحياة سائق سيارة كان يستخدمها أمين الشرطة وأحد أقاربه لنقل بعض البضائع التي اشتراها من المنطقة بمحيط المديرية.

وأفاد البيان، أنه عقب سائق السيارة م.ع.أ تجمع عقب ذلك الاهالي للنيل من المتهم إلا أنه تمكن من الافلات منهم وأصيب من كان بصحبته إصابات بالغة.

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