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بالفيديو – متييلاند الدنماركي يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

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بالفيديو – متييلاند الدنماركي يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد بالفيديو – متييلاند الدنماركي يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد

نجح فريق متييلاند الدنماركي في قلب الطاولة على ضيفه مانشستر يونايتد لينتصر عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس.

وحل مانشستر يونايتد ضيفا على متييلاند لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الفريقان سويا فقد أنشيء متييلاند في عام 1999.

وشهدت المباراة غياب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عنها بعدما تعرض للإصابة في عمليات الإحماء.

افتتح ممفيس ديباي أهداف المباراة لصالح الفريق الإنجليزي في الدقيقة 37.

وعدل متييلاند النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق بيون سيستو، قبل أن يسجل بول أوناتشو هدف الانتصار للفريق الدنماركي في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب بملعب أولد ترافورد.

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فيديو اليوم السابع

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