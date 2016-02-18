صورة في الجول – فريق الأسبوع الـ19.. غياب الأهلي وتألق دجلة

انتهت مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري المصري والتي شهدت نتائج مثيرة ولم تظهر نتيجة التعادل إلا في مباراتين فقط من أصل 9.

وافتتحت الجولة يوم الثلاثاء بفوز الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، كما نجح الإسماعيلي في العودة للانتصارات من جديد بعدما فاز على المقاولون العرب 1-0. وتغلب الداخلية على حرس الحدود بهدفين نظيفين.

واستكملت الجولة يوم الأربعاء بثلاث مباريات، أولها فوز بتروجيت بثلاثة أهدف مقابل هدف لسموحة، بينما حقق اتحاد الشرطة الفوز الأول له هذا الموسم بعدما أسقط إنبي 3-1.

ونجح وادي دجلة في الفوز على طلائع الجيش بثنائية في لقاء تألق من خلاله رفاق فلوران مالودا.

واختتمت الجولة يوم الخميس بتعادل مصر للمقاصة أمام المصري 2-2، وسقوط الأهلي في فخ التعادل أمام غزل المحلة 1-1، وفوز الزمالك على أسوان بهدف ليتقلص الفارق مع الأهلي لـ5 نقاط.

ويستعرض FilGoal.com صورة لأفضل لاعبين الجولة 19 من الدوري المصري:

حارس مرمى: محمود عبد الرحيم جنش (الزمالك).

الدفاع: سيد سالم (وادي دجلة) – رجب نبيل (وادي دجلة) – كوفي (الزمالك) – محمد أبو المجد (مصر للمقاصة).

الوسط : صلاح ريكو(الشرطة) – محمد بسيوني (الشرطة) – عمر جابر (الزمالك) – مالودا (وادي دجلة).

الهجوم: مروان محسن (الإسماعيلي) – ستانلي(وادي دجلة)