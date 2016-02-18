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5 مأموريات من "أمن القاهرة" لملاحقة أمين الشرطة المتهم بقتل السائق

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5 مأموريات من "أمن القاهرة" لملاحقة أمين الشرطة المتهم بقتل السائق 5 مأموريات من "أمن القاهرة" لملاحقة أمين الشرطة المتهم بقتل السائق
أكد مصدر أمنى مسئول، أن اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لملاحقة أمين الشرطة، المتهم بقتل سائق السيارة الأجرة، محمد عادل اسماعيل و شهرته "عادل دربكة".

وأشار المصدر، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن مدير الأمن كلف اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتوجيه 5 مأموريات أمنية مختلفة يترأس كلا منها قيادة أمنية، بإشراف اللواء جمال سعيد حكمدار العاصمة، لسرعة استهداف كافة الأماكن التى من الممكن ان يتردد عليها أمين الشرطة المتهم لسرعة القبض عليه خلال الساعات القادمة.


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