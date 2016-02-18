محافظ الوادي الجديد يهدي رئيس جامعة أسيوط درع المحافظة تقديرًا لدوره

قدم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، درع المحافظة للدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط تقديرًا لجهود جامعة أسيوط بعد ​ ​لقاءه برئيس جامعة أسيوط وعميد كلية الطب بجامعة أسيوط ووفد من الجامعة.

ناقش المحافظ مع رئيس الجامعة كيفية الارتقاء بوسائل التعليم الجامعي وتذليل العقبات أمام الطلاب، كما أكد على أهمية كيفية فصل فرع جامعة الوادي الجديد عن جامعة أسيوط، وذلك لتفعيل دور فرع جامعة الوادي الجديد.

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم دراسة إنهاء إجراءات الفصل خلال الفترة القادمة التي لا تتجاوز عام ونصف وذلك بعد الانتهاء من المنشأت، مضيفًا عن قيامه بدراسة توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ومستشفيات الوادي الجديد، وأشار إلى إنشاء فصول لكيلة الطب بالوادي الجديد ابتداء من العام القادم بعد عرض الموضوع على مجلس الجامعة.