متستهونيش.. 10 علامات لو لاحظتيها على الطبيب المتابع لحملك غيريه وشوفى غيره

المتابعة أثناء الحمل من أبرز معالم هذه المرحلة المهمة فى حياة المرأة، لما لها من فوائد أهمها متابعة حالة ونبض ونمو الجنين، وتحديد الأدوية والإجراءات المناسبة لتغذيته، واكتشاف بعض المشكلات الطارئة مبكرًا وعلاجها.

ولكن: "مش كل دكتور ينفع للمتابعة"، هذا ما أكدت عليه الدكتورة هدى محمد أخصائية النساء والتوليد، مشيرة إلى ضرورة توافر شروط صارمة فى الطبيب المتابع للحمل، وهناك أيضًا علامات يجب أن تثنى السيدة عن استكمال رحلتها معه، والبحث عن طبيب آخر فى أسرع وقت ومن هذه العلامات:

- يستخدم أجهزة "سونار" وكشف قديمة وبدائية: هذا العيب يعرقله كثيرًا عن فحص الجنين، واكتشاف جنسه مبكرًا، وكذلك اكتشاف بعض المشكلات لا قدر الله مبكرًا، كما يعرقل فحص المشيمة والمياه حول الجنين، عكس الأجهزة الحديثة التى يظهر فيها الجنين واضحًا بمقاييسه كاملة.

- غير محافظ على مواعيده: لا شك أن أطباء النساء من أكثر الأطباء الذين يتعرضون لحالات طارئة، ما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بمواعيدهم بشكل دقيق، ولكن هذه ليست القاعدة، فعليك أن تلاحظى هل يتأخر دائما على موعد الكشف؟، هل يتأخر على مريضاته اللائى أوشكن على الولادة؟ أكثرى من السؤال عن هذه الجزئية لتقرري هل تستمري معه أم لا؟.

- قليل الحديث، والتفاصيل والأسئلة: تحتاج الحامل على الدوام للاطمئنان على حال جنينها، ولذا إذا كان طبيبك يمل من أسئلتك، أو لا يتقبل الكثير من الأسئلة، أو لا يستمع لشكواك مهما كانت متكررة، فلا تزورينه مرة أخرى.

- إذا كان غير متاح فى الطوارئ والأوقات العادية: طبيب النساء المتابع لحملك، يجب أن يكون متاحًا من خلال هاتفه، ووسائل التواصل الأخرى كـ"الواتس آب"، وأيضًا متاح فى حالة الطوارئ لتتمكنى من زيارته حال الشعور بشىء غير طبيعى، أو ليصف لك تليفونيًا الأدوية والعلاجات السريعة للحالة.

- إذا كان طبيبك المتابع يهمل وزنك، وقياس ضغط دمك، ونسبة سكرك، والتحاليل الدورية الخاصة بالأملاح ونسب الصديد ومزرعة البول، فعليك أن تغيريه فورًا.

- إذا شعرت أن طبيبك لا يجيب على أسئلتك بشكل يقنعك، أو يحدد لك سبب شكواك، فلا تتمسكى به.

- إذا وجدت أدوات عيادته غير نظيفة وغير معقمة، وأرضيتها متسخة، فلا تترددى فى الهرب منه ومنها.

- إذا أهمل الفحوص الدورية والأشعة التى يجب إجراؤها على مدار أشهر الحمل، كأشعة الـ3D، للكشف عن العيوب الخلقية، وتحاليل الـRH.

- إذا تعرضت لحالة طارئة ولم تتمكنى من التواصل مع طبيبك أو عيادته، فعليك تغييره فورًا.

- كونى ذكية، واجمعى المعلومات عن طبيبك، سعر ولادته، تعقيم المستشفى التى تلدى فيها بواسطته، طبيعة اهتمامه بالولادة القيصرية أو الطبيعية، طبيعة خياطته لجرح القيصرى، وغيرها من المعلومات التى تتعرفى عليها من صديقاتك الحوامل.