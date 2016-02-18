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مبادرة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ تحت شعار "مصر فى قلوبنا"

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مبادرة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ تحت شعار "مصر فى قلوبنا" مبادرة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ تحت شعار "مصر فى قلوبنا"
تنظم شركة "إيزى ترافيل" غدا الجمعة مبادرة لتنشيط السياحة تحت شعار فى قلوبنا بمدينة شرم الشيخ فى المدة من 20 إلى31 مارس المقبل.

أكد ياسر عمارة أن الشركة تقوم بتنظيم 20 رحلة بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية مارس ويشترك فى كل رحلة 300 فرد من مختلف محافظات مصر لتنشيط السياحة بشرم الشيخ رافعين شعار "مصر فى قلوبنا".

وأشار عمارة إلى أن الفكرة جاءت من أجل بث الطمأنينة فى نفوس العاملين بالفنادق وزيادة عدد رحلات السياحة الداخلية بشرم الشيخ.

وناشد عمارة هيئة تنشيط السياحة استكمال المبادرة حتى أعياد شم النسيم لدعم البرامج الترفيهية بشرم الشيخ، قائلا: إننا كوكيل لفندق شارمنج بشرم الشيخ نقدم رحلات بحرية وغطس وسفارى وعروض للدولفين وحفلات عشاء.

وأوضح عمارة أن المبادرة تهدف إلى مشاركة الشباب فى تدعيم السياحة وإرسال رسالة للعالم بأن مصر وشرم الشيخ بلد الأمن والأمان، وأننا نقوم بتوعية الشباب، وكيفية التعامل مع السائحين، والحفاظ على نظافة وجمال المدينة، والحفاظ على الشعب المرجانية، وبذلك نقضى على كل السلبيات التى نراها فى الفترة الأخيرة من بعض الرحلات.

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مصر 365

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