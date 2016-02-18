أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة كفر الشيخ: 51 ألف مواطن أجروا فحوصات فيروس سى بـ"الرياض" و"الحامول"

Google+ Print
صحة كفر الشيخ: 51 ألف مواطن أجروا فحوصات فيروس سى بـ"الرياض" و"الحامول" صحة كفر الشيخ: 51 ألف مواطن أجروا فحوصات فيروس سى بـ"الرياض" و"الحامول"
قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن عدد المواطنين الذين أجروا الفحوصات الطبية لفيروس سى فى مركزى الرياض والحامول بلغ 51 ألف شخص من كافة الأعمار السنية ، حتى اليوم الخميس.

وأضافت المعداوى، أن الحملة القومية للكشف عن فيروس سى الذى تبناها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق تحيا ،أتت بثمارها، مؤكدة أن نسبة الإصابة بفيروس سى من بين الذين أجروا الفحوصات الطبية والتحاليل بلغت 15% .

وقالت المعداوى، إن الحملة القومية ستبدأ فعالياتها بمدينة كفر الشيخ الأحد المقبل لإجراء الفحوصات الطبية على أهالى المدينة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة