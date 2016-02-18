صحة كفر الشيخ: 51 ألف مواطن أجروا فحوصات فيروس سى بـ"الرياض" و"الحامول"

قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن عدد المواطنين الذين أجروا الفحوصات الطبية لفيروس سى فى مركزى الرياض والحامول بلغ 51 ألف شخص من كافة الأعمار السنية ، حتى اليوم الخميس.

وأضافت المعداوى، أن الحملة القومية للكشف عن فيروس سى الذى تبناها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ،أتت بثمارها، مؤكدة أن نسبة الإصابة بفيروس سى من بين الذين أجروا الفحوصات الطبية والتحاليل بلغت 15% .

وقالت المعداوى، إن الحملة القومية ستبدأ فعالياتها بمدينة كفر الشيخ الأحد المقبل لإجراء الفحوصات الطبية على أهالى المدينة .

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