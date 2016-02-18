مديرية أمن القاهرة: نتعقب أمين الشرطة قاتل السائق في محيط المديرية

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن قيامها بمطاردة أمين شرطة عبر عدة دوريات بعد قتله أحد المواطنين، في محيط المديرية.

وأضافت اللمديرية في بيان لها أن حادث مقتل أحد المواطنين على يد أمين شرطة كان بسبب مشادة كلامية قام على إثرها أمين الشرطة بإخراج سلاحه الناري “العهدة” لفض الاشتباك وخرجت منه طلقة أودت بحياة سائق سيارة كان يستخدمها أمين الشرطة وأحد أقاربه لنقل بعض البضائع التي اشتراها من المنطقة بمحيط المديرية.

وأفاد البيان، أنه عقب سائق السيارة م.ع.أ تجمع عقب ذلك الاهالي للنيل من المتهم إلا أنه تمكن من الافلات منهم وأصيب من كان بصحبته إصابات بالغة.