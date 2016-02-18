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شهود عيان: أهالى الدرب الأحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك

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شهود عيان: أهالى الدرب الأحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك شهود عيان: أهالى الدرب الأحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك

كتب وائل محمد


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تعليقات (30)

1

اعتقد ان كثرة الافراج من النيابه للامناء المتورطين اعطي الشعب تصريحا بان ياخذ حقه بيده

بواسطة: اعتقد

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:26 م

وتلك رساله فى منتهى الخطوره لابد للنيابه ان تنتبه لها***لانقول احبسوهم ظلما ***ولكن على الاقل طالما ان الافراج عنهم مشروط بالكفاله والضمان لماذا لاتتعجل التحقيقات بشانهم وهم تحت يد النيابه بدلا من خروجهم الامر الذى يستفذ المشاعر ويوصل رساله سلبيه للمجتمع باخذ الحق باليد وليس بالقانون

2

دنياااااااااااااا فيها العجب

بواسطة: الحنيين الشامل

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:26 م

الدنيا فيها العجب وكل شئ له اساس فين الرجال فين اللى كانت اغلى من الدهب والماس هنعمل ايه للزمن اللى غير كل الناس وخلى ابن الاصول ينداس فصدق من قال بحرك غويط يا دنيا ولا حد جابله اساس ياما ناس نامت وناس صحيت وناس نسيت الاصول يا ناس واللى بيمشى مع الناس لازم يكون حساس واوعى من الغرور والمال لان الغرور والمال فتنه مش احساس واكيد هيجى يوم وتنكشف كل عيوب الناس فحافظ على نفسك لو مدحوك الناس وصدق المثل العربى اللى بيقول اللى يعمل ظهره قنطره يستحمل دوس الناس

3

العين بالعين والبادى أظلم

بواسطة: حامد

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:28 م

4

الامناء حيضيعو البلد

بواسطة: تامر

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:28 م

5

هل الرساله وصلت الى وزير الداخليه و رئيس الجمهوريه ؟

بواسطة: زيكو

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:28 م

قارن جرائم امناء الشرطه فى شهر بتجاوزات الضباط فى سنه . النتيجه مش عايزه شرح .

6

مع رفضي لما حدث

بواسطة: Abdalla Asran

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:29 م

العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. مع رفضي لهذا التصرف ولكن رب ضرة نافعة. فقد يفيق هذا جهاز الشرطة ويعلموا انهم خادمون للشعب وليس العكس وأنهم حافظون للحقوق وليس اكلون للحقوق وأنهم يقبضون مرتباتهم من عرق الشعب ولهذا عليهم احترامه.

7

هذه ظاهره خطيره بعد ان تواطأت السلطات على تجاوزات امناء الشرطه فى موقعه المطريه على سبيل المثال

بواسطة: مشمش

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:29 م

8

من قتل يقتل ولو بعد حين

بواسطة: جمال

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:31 م

9

قمة الجهل والتوحش.

بواسطة: سامي الليثي

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:36 م

ليه كده ؟ لهذه الدرجه تهدر آدمية البشر ؟

10

طول ما هي كده

بواسطة: Sayed

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:39 م

وطول ما الامناء مش لاقين حد يلمهم يبقى كده صح وعاااااش كمان

11

طغيان أمناء الشرطة يهدد دولة القانون

بواسطة: محمود

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:39 م

ما حصل من الأهالى هو نتيجة عدم ثقتهم فى دولة القانون وهذا حدث نتيجة اخلاء سبيل بلطجية أمناء الشرطة على مدار الأيام الماضية .. لابد من وقفة حازمة من الرئيس باتخاذ اجراءات عاجلة لعودة الثقة فى جهاز الشرطة

12

الشهيد امين الشرطة البطل

بواسطة: بحب الشرطة

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:39 م

توك توك فى وسط البلد فى ازحم شارع.....طب وافرض امين الشرطة غلط عقابة تدبحة....انا متضامن مع امين الشرطة وان شاء اللة هيتم القبض على الى دبحوة....تعيشى يا شرطة بلدنا وليسقط بلطجة وارهاب الناس

13

امناء الشرطة

بواسطة: ياسرالمنياوى

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:43 م

كل تجاوزات الشرطة وراها امناء الشرطة فهم البلطجية بعينها ياريت يعدو النظر فيهم ويعطوهم محاضرات فى التعامل مع الشعب ويراقبوهم

14

هل يصح ان نقول ان غضب الاهالى واحتجاجهم ايضا مسيس ومدعوم من امريكا

بواسطة: الذكى

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:43 م

او مدفوع من الاخوان او محبين الاخوان والهجص اياه***ياعالم فوقو بقه برامج التوك زفت ضيعتنا وغسلت دمغنا***اى حد يعترض يقولو عليه خاين لما خلو البلد كلها خونه***ادى واحد اتقتا والناس طلعت غضبانه ياترى حنقول على الناس دى برضه خونه وعمله ومسيسين***كفايه بقه تطبيل امناء الشرطه حيخلصو على نص الشعب وانتو لسه مسكين الطبله***وجهو رساله للرئيس قولوله ياريس خلى بالك الامناء همه السبب الاول فى خلع مبارك مش الشعب

15

سمعتكوا تكفي بالحكم عليكم

بواسطة: Hussam

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:43 م

مش هينفع تكون بلد حاتم أي حد من الداخلية هو موظف في خدمة الشعب يعامل الناس باحترام ووقت ما هيقرر انه يبقي حاتم أكيد الشعب هيوجب معاه وياريت مينسوش ان 25 يناير في الأساس كان خروج ضدهم بس واضح ان عندهم زهايمر

16

جمعة الغضب

بواسطة: محمد

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:44 م

نفس مقدمات جمعة الغضب، تجاوزات الداخلية بتحرق البلد لثاني مرة، انشر لو عندك الشجاعة الكافية لتنشر كلامي

17

حسبنا الله

بواسطة: حوده

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:44 م

العين بالعيين والسن بالسن والبادي اظلم هكذا قرر المصريين لنظراً لما يحدث في الشارع المصري من ظلم وقهر والتطاول من رجال الشرطة علي المواطنين الغلابه والتباطؤ في القضاء فقرر الشعب الثأر لنفسه بيده ودي كارثه و ربنا يستر

18

.......

بواسطة: محمود

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:44 م

امناء الشرطة دول هايضيعوا البلد

19

دولة أمناء الشرطة

بواسطة: محمد حسن

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:45 م

أمناء الشرطة طغم في ويقتلون الناس جهرا وأصبح الأهالي ياخذون حقوقهم بأيديهم اصحي يا حكومة ساعة الظلم ساعة وساعة الحق الي قيام الساعة

20

هي فوضي!!

بواسطة: رودي حمزة

بتاريخ: الخميس، 18 فبراير 2016 10:47 م

للأسف ما شاهدناه في السينما أصبح واقعا أليما نعيشه كل يوم بسبب بلطجة ضبلط وأمناء الشرطة الفاسدين.. بس يا ريت ميطلعش علينا اللي يفتري علي المجني عليه "سائق التوكتوك" ويؤكد أنه إرهابي أو تاجر مخدرات وأن أمين الشرطة ضحية وشهيد..

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