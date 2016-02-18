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"أمن القاهرة": أمين الشرطة أطلق الرصاص بالخطأ على السائق أثناء فض مشاجرة

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"أمن القاهرة": أمين الشرطة أطلق الرصاص بالخطأ على السائق أثناء فض مشاجرة "أمن القاهرة": أمين الشرطة أطلق الرصاص بالخطأ على السائق أثناء فض مشاجرة
قالت مديرية أمن القاهرة، فى بيان رسمى لها، إنه فى ضوء ما تناولته عدد من وسائل الإعلام عن مقتل مواطن على يد أمين شرطة، فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد معارفه بشراء بضائع من المنطقة بمحيط المديرية، وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة سوزوكي قيادة " محمد عادل إسماعيل " وشهرته عادل دربكة حدثت مشادة كلامية بينهم قام على إثرها بإخراج سلاح نارى عهدته لفض الاشتباك إلا أن طلقة خرجت منه نتج عنها مقتل الأخير.

وأضاف البيان، أنه عقب ذلك تجمع الأهالى للنيل من المتهم إلا أنه تمكن من الإفلات منهم وأصيب من كان بصحبته بإصابات بالغة، وتم توجيه عدة مأموريات لضبط أمين الشرطة المتهم عقب هروبه.


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